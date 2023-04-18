Инвестиционный комитет Свердловской области утвердил 75 проектов на сумму в 1,8 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Инвестиционный комитет Свердловской области утвердил 75 инвестиционных проектов, которые важны для социально-экономического развития региона на 2023-2024 годы.
Как сообщает департамент информполитики Среднего Урала, общий объемом выделенных средств для реализации программ составил порядка 1,83 трлн руб.
«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу по усилению поддержки субъектов инвестиционной деятельности. Включение проектов упрощает взаимодействие бизнеса с органами власти Свердловской области и с федеральными структурами. Перечень актуализируется каждый год, это дает нам четкое представление об инвестиционном потенциале нашего региона», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Предполагается, что с помощью проектов будут созданы новые производства, социальные объекты, отремонтированы действующие предприятия. Также программы послужат развитию транспортно-логистического комплекса.
Помимо этого, на заседании участники комитета обсудили, как сократить время строительства и модернизации объектов электроэнергетики. Также они поставили задачу наладить алгоритмы действий инвестора, чтобы заявки на получение других услуг рассматривались быстрее.
Напомним, что в перечне на 2022-2023 годы в Свердловской области насчитывалось 72 проекта с объемом инвестиций 1,66 трлн руб.
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