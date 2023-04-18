УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:41

Инвестиционный комитет Свердловской области утвердил 75 проектов на сумму в 1,8 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Инвестиционный комитет Свердловской области утвердил 75 инвестиционных проектов, которые важны для социально-экономического развития региона на 2023-2024 годы.

Как сообщает департамент информполитики Среднего Урала, общий объемом выделенных средств для реализации программ составил порядка 1,83 трлн руб.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу по усилению поддержки субъектов инвестиционной деятельности. Включение проектов упрощает взаимодействие бизнеса с органами власти Свердловской области и с федеральными структурами. Перечень актуализируется каждый год, это дает нам четкое представление об инвестиционном потенциале нашего региона», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Предполагается, что с помощью проектов будут созданы новые производства, социальные объекты, отремонтированы действующие предприятия. Также программы послужат развитию транспортно-логистического комплекса.

Помимо этого, на заседании участники комитета обсудили, как сократить время строительства и модернизации объектов электроэнергетики. Также они поставили задачу наладить алгоритмы действий инвестора, чтобы заявки на получение других услуг рассматривались быстрее.

Напомним, что в перечне на 2022-2023 годы в Свердловской области насчитывалось 72 проекта с объемом инвестиций 1,66 трлн руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.04.2023 Свердловское Заксобрание одобрило новые меры поддержки инвесторов приоритетных проектов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Заксобрание Свердловской области одобрило продление на два года срока реализации ...

30.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил двухлетнюю программу обновления коммунальной инфраструктуры региона

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утверждена двухлетняя программа модернизации коммунальной ...

30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...

24.08.2022 Свердловские власти утвердили «Региональный инвестиционный стандарт»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении на ...

30.09.2021 Проект бюджета на 2022-2024 годы правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму

Проект закона о бюджете РФ на период с 2022 по 2024 год по распоряжению главы российского кабинета министров Михаила ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (612)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18