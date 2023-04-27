Число официально ликвидированных ИП в Свердловской области за год выросло на 8,1%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. В Свердловской области в I квартале 2023 года зарегистрировано 2 тыс. 033 предприятия. Это на 7,4% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



В то же время за январь-март этого года в регионе ликвидировано 1 тыс. 313 предприятий, что на 37,4% меньше показателя того же периода 2022 года.



Что касается индивидуальных предпринимателей, за I квартал 2023 зарегистрировано 6 тыс. 470 ИП (минус 1,3% к уровню января-марта 2022 года). Число же ликвидированных ИП за год выросло на 8,1%, до 4 тыс. 867 единиц.