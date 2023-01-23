Поступления в российский федеральный бюджет от внешнеэкономической деятельности снизились в два раза

УрБК, Москва, 26.06.2023. Поступления в федеральный бюджет от внешнеэкономической деятельности с начала 2023 года снизились в два раза относительно аналогичного периода 2022 года. По состоянию на 20 июня было внесено 949,7 млрд руб. платежей, что составило 29% от годового прогноза в 3,3 трлн руб., сообщает газета «Известия».
Самая крупная часть доходов приходится на таможенные пошлины. Они составили 486,8 млн руб. — на 70% меньше, чем годом ранее. К концу года уровень доходов по этому сегменту прогнозируется на уровне 2,4 трлн руб. В то же время поступления от соглашений со странами ЕАЭС выросли на 38%, до 432,3 млрд руб.
Уменьшение таможенных доходов объясняется снижением цен на нефть и объемов экспорта по ряду направлений, утверждает Минфин РФ. Но поступления от импорта растут относительно 2022 года в связи с восстановлением объемов ввоза товаров.
Снижение доходов от экспорта связано с продолжением налогового маневра и конъюнктурой сырьевого рынка, утверждают в Федеральной таможенной службе. Показатели по импортным платежам обходят результаты 2022 года более чем на 360 млрд руб.
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