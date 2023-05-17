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Вчера, 17:04

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,73%

УрБК, Москва, 23.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,66 руб., евро — 92,16 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,73%, европейской — снизился на 0,02%.

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