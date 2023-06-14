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Вчера, 17:03

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,71%

УрБК, Москва, 21.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,18 руб., евро — 91,90 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,71%, европейской — на 0,44%.

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