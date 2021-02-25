Свердловский областной суд оставил в силе приговор по делу о передаче взятки бывшему гендиректору «Титановой долины»

Свердловский областной суд оставил в силе предыдущие решения по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова и бывшего регионального министра экономики Михаила Шилиманова. Об этом сообщает пресс-служба суда.



В июле 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал А. Кызласова виновным в получении и вымогательстве взятки, а М. Шилиманова — в посредничестве при ее получении. Первый был приговорен к 10 годам лишения свободы, второй — к 8 годам. Оба должны отбывать свое наказание в колонии строгого режима и выплатить штраф по 13 млн руб.



Сторона защиты обжаловала приговор. Судебная коллегия внесла в судебный акт изменения, но они не касались квалификации деяния осужденных и назначенного первой инстанцией наказания. Сохранен в силе арест на имущество А. Кызласова. В итоге приговор в отношении обоих осужденных вступил в законную силу.