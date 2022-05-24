В Свердловской области до 24 тыс. выросло число мест для абитуриентов колледжей и техникумов

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области в колледжах и техникумах готовы принять на места, финансируемые из регионального бюджета, более 24 тыс. абитуриентов. Также свыше 5 тыс. мест выделено в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Как сообщает департамент информполитики региона, число бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования зависит от востребованности специалистов определенных сфер на рынке труда. Так, большая часть бюджетных мест — свыше 4 тыс. — отдана промышленной и металлургической отраслям.
«Наиболее востребованными на рынке труда остаются специальности, связанные с IT-технологиями. Эта тенденция сформировалась еще пару лет назад. В ответ на запрос времени в прошлом году мы заявляли 1 тыс. 715 бюджетных мест по направлению IT, в этом году — уже 2 тыс. 050. Речь идет об IT, информационной безопасности, электронике, радиотехнике и системах связи», — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Также уточняется, что сами абитуриенты традиционно выбирают направления архитектуры и дизайна, правовых специальностей и сельского хозяйства.
Отмечается также, что в рамках проекта «Профессионалитет» в 2023 году начнет работу восемь кластеров при участии 57 колледжей и техникумов. Эта программа предполагает наставничество работодателей и гарантированное трудоустройство. В том числе — для будущих специалистов металлургии, машиностроения, строительства, педагогики, сферы туризма и услуг.
Поступающие смогут подать документы в онлайн- и офлайн-формате до 15 августа. Если число поданных заявлений на определенные направления и специальности превышает количество бюджетных мест, отбор происходит на конкурсной основе.
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