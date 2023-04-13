УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:44

Федеральные эксперты по работе с Китаем проведут консультации для свердловских предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. На площадке креативного пространства «Домна» стартует проект «Екатеринбург Международный». Мероприятие состоится 4 июля, и его главными темами станут отношения с Китаем, ввоз и вывоз продукции. К встрече присоединятся федеральные эксперты по развитию отношений с азиатской страной, которые проконсультируют свердловский бизнес, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Помощь экспортноориентированным компаниям из числа малого и среднего бизнеса входит в число приоритетных направлений поддержки бизнеса. Мы рассчитываем, что новый образовательный проект поможет свердловским предпринимателям выйти на зарубежные рынки», — сказал региональный министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.

Среди спикеров заявлены вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер, основатель сервисно-консалтинговой компании ООО «Камертон+» Ирина Заседатель, основатель и исполнительный директор китайского Торгового Дома RUSFAIR (Шанхай) Валерий Кайгородов и секретарь Генерального совета «Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей» Максим Спасский.

«Мы начинаем большой проект под названием «Екатеринбург Международный». Он охватит пять событий на протяжении 2023 года: 4 июля разберем ВЭД с Китаем, на полях выставки ИННОПРОМ обсудим экспорт в Белоруссию. В августе подробно поговорим о Турции как внешнеэкономическом партнере, в сентябре в повестке будет Армения, а в ноябре — Вьетнам», — прокомментировал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

На первой встрече будут представлены три темы: «Как подружиться с драконом», «Может ли Китай заменить Европу?», «Гид для Поднебесной». Участникам расскажут о последних трендах во взаимодействии с китайскими контрагентами, особенностях составления внешнеторгового контракта, инструментах защиты от неплатежей, особенностях параллельного импорта и других деловых моментах.

Мероприятие организовано министерством инвестиций и развития Свердловской области, администрацией Екатеринбурга, СОФПП, Центром поддержки экспорта, Екатеринбургским центром развития предпринимательства, Российским экспортным центром. Участие в мероприятиях бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.04.2023 В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет экономический форум «ФИНМАРКЕТ-2023»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет всероссийский экономический форум ...

21.03.2023 Центр поддержки экспорта Свердловской области занял третье место во всероссийском рейтинге

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Свердловского областного фонда поддержки ...

06.09.2022 В Екатеринбурге пройдет международный форум для экспортеров

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. В Екатеринбурге 27 сентября состоится международный форум «Экспортный марафон». В ...

01.07.2022 Центр поддержки экспорта Среднего Урала отметили на федеральном уровне

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Российский экспортный центр (РЭЦ, федеральный государственный институт поддержки ...

19.05.2022 СОФПП организует мероприятие для предпринимателей в формате public talk

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) проведет в ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
Архив новостей
Июнь 2023 (436)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18