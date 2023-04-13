Федеральные эксперты по работе с Китаем проведут консультации для свердловских предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. На площадке креативного пространства «Домна» стартует проект «Екатеринбург Международный». Мероприятие состоится 4 июля, и его главными темами станут отношения с Китаем, ввоз и вывоз продукции. К встрече присоединятся федеральные эксперты по развитию отношений с азиатской страной, которые проконсультируют свердловский бизнес, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Помощь экспортноориентированным компаниям из числа малого и среднего бизнеса входит в число приоритетных направлений поддержки бизнеса. Мы рассчитываем, что новый образовательный проект поможет свердловским предпринимателям выйти на зарубежные рынки», — сказал региональный министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.



Среди спикеров заявлены вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер, основатель сервисно-консалтинговой компании ООО «Камертон+» Ирина Заседатель, основатель и исполнительный директор китайского Торгового Дома RUSFAIR (Шанхай) Валерий Кайгородов и секретарь Генерального совета «Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей» Максим Спасский.



«Мы начинаем большой проект под названием «Екатеринбург Международный». Он охватит пять событий на протяжении 2023 года: 4 июля разберем ВЭД с Китаем, на полях выставки ИННОПРОМ обсудим экспорт в Белоруссию. В августе подробно поговорим о Турции как внешнеэкономическом партнере, в сентябре в повестке будет Армения, а в ноябре — Вьетнам», — прокомментировал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.



На первой встрече будут представлены три темы: «Как подружиться с драконом», «Может ли Китай заменить Европу?», «Гид для Поднебесной». Участникам расскажут о последних трендах во взаимодействии с китайскими контрагентами, особенностях составления внешнеторгового контракта, инструментах защиты от неплатежей, особенностях параллельного импорта и других деловых моментах.



Мероприятие организовано министерством инвестиций и развития Свердловской области, администрацией Екатеринбурга, СОФПП, Центром поддержки экспорта, Екатеринбургским центром развития предпринимательства, Российским экспортным центром. Участие в мероприятиях бесплатное, но требуется предварительная регистрация.