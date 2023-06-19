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19.06.2023

На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец мая 2023 года составило 265,5 тыс. голов, что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (257,9 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, на 1,6% увеличилось поголовье птицы, на 1,5% — коров, на 1% — свиней.

В свою очередь, в хозяйствах региона на 0,8% уменьшилось поголовье овец и коз.

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