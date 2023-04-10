Производство винных напитков в РФ с начала года выросло на 6,5%

УрБК, Москва, 10.04.2023. В России за I квартал 2023 года произвели 38 млн 477 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

Производство алкоголя в РФ за январь-март 2023 года выросло на 0,1%

УрБК, Москва, 09.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года произвели 23 млн 844 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

Производство алкоголя в РФ в январе-феврале выросло на 3,3%

УрБК, Москва, 07.12.2022. В России производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ...

Цены на сыр в России с начала года в среднем выросли на 24%

УрБК, Москва, 07.10.2022. Розничные цены на сыр в России с начала текущего года в среднем выросли на 24%, оптовые — на ...