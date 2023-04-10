Производство винных напитков в РФ с начала года выросло на 6,5%

УрБК, Москва, 15.06.2023. Производство винных напитков в РФ за четыре месяца текущего года выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 млн дал, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.
При этом отмечается, что до этого, начиная с 2019 года, объемы подобного производства сокращались. Так, в 2021 году объемы выпуска упали на 41,9%, до 6,26 млн дал, а за 2022 год — на 29,9%, до 4,38 млн дал.
Добавим, что статистика включает виноградосодержащие напитки, в составе которых не менее 50% вина или виноградного сусла, а также продукцию на основе фруктовых виноматериалов.
Рост в текущем периоде эксперты связывают с увеличением предложения виноматериалов, смещением спроса на недорогую продукцию и активными промоакциями в этой категории.
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