Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%

УрБК, Москва, 15.06.2023. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,71 руб., евро — 90,79 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,54%, европейской — на 0,6%.

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