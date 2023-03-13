В Екатеринбурге число вакансий с переобучением на рабочем месте за год выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение квалификации на рабочем месте, с мая 2022 по май 2023 года увеличилось в 2,5 раза. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа». Помимо этого, на 7% вырос средний по Екатеринбургу уровень предлагаемых зарплат для таких вакансий. Если весной прошлого года он составлял 46 тыс. 521 руб., то сейчас работодатели готовы платить 49 тыс. 848 руб. Сильнее всего число таких вакансий выросло в Москве (в четыре раза). В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Перми и Кемерово этот показатель увеличился в 2,5 раза, как в Екатеринбурге. Прирост в 1,5 раза зафиксирован в Краснодаре, Новокузнецке и Омске.

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