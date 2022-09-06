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Центробанк: Российская экономика движется по сценарию ускоренной адаптации

УрБК, Москва, 15.06.2023. Российская экономика движется по сценарию ускоренной адаптации. Такую характеристику дала председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время Петербургского экономического форума.

«Хочу сказать, что российский бизнес, российская экономика, на наш взгляд, развивалась по сценарию ускоренной адаптации», — цитирует ее «Финам».

Э. Набиуллина считает, что российским предприятиям удалось быстро адаптироваться к новым условиям. Но она отметила, что из рискового сценария регулятора не реализовался пока мировой экономический кризис. Речь идет об одном из сценариев развития мировой и отечественной экономики, которые Центробанк представил в 2022 году.

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