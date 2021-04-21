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Екатеринбургским депутатам представили доклад о строительстве новых образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Депутаты постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, а также комиссии по социальной защите и здравоохранению ознакомились с докладом о работе главы Екатеринбурга и администрации города в 2022 году. В связи со спецификой комиссий в первую очередь выступление касалось итогов для образовательной сферы, отмечает пресс-служба администрации муниципалитета.

В документе говорится, что за 2022 год в Екатеринбурге были построены три новые школы на 2 тыс. 525 мест и прошел капитальный ремонт еще в трех учреждениях на 2 тыс. 415 мест. Были реконструированы стадионы школ № 132 и 117.

Дошкольная система образования включает в себя 345 детских садов на 84,6 тыс. мест. Причем имелись группы для детей в возрасте от трех до семи лет. За минувший год было построено дошкольное отделение на 200 мест в школе № 31 и состоялся капитальный ремонт ветхих зданий детских садов № 373 и 301. Городские власти заявили о намерении продолжать создавать условия для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Кроме того, 17 учреждений дополнительного образования предоставляли возможность для занятий 32 тыс. детей. А в ходе оздоровительной кампании в лагерях и санаториях отдохнули 145 тыс. 170 ребят.

В 2022 году в городе состоялись 1 тыс. 275 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых участвовали 238,2 тыс. человек.

«Одним из приоритетных направлений молодежной политики является добровольческое движение. Волонтерское сообщество Екатеринбурга за прошлый год выросло и теперь в городе на базе школ, клубов по месту жительства, молодежных организаций действуют более 400 объединений, в которых состоит более 72 тыс. добровольцев», — говорится в сообщении.

В итоге депутаты вынесли отчет на рассмотрение в городскую думу. Там с докладом выступит лично глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также расскажет о планах по развитию муниципалитета.

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