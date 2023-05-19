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Вчера, 15:56

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,3%

УрБК, Москва, 14.06.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,07 руб., евро — 90,86 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,28%, европейской — на 0,09%.

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