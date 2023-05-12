Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-апреле снизился на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 1 трлн 639,3 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 5,2%.
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