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На средства от продажи своей квартиры житель Челябинска сможет купить 13,8 кв. метра жилплощади в Москве

УрБК, Челябинск, 13.06.2023. Житель Челябинска, продав свою квартиру, сможет приобрести 13,8 кв. метра жилплощади на вторичном рынке Москвы. В среднем по стране этот показатель составил 17,4 кв. метра, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При этом средняя цена квартир в Челябинске, согласно исследованию, составляет 4 млн 142 тыс. 378 руб.

Самые небольшие площади жилья на вторичном рынке Москвы после продажи своей квартиры смогут себе позволить жители Магнитогорска (11,2 кв. м.), Кургана (10,7 кв. м.) и Нижнего Тагила (8,6 кв. м.).

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