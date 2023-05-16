На средства от продажи своей квартиры житель Челябинска сможет купить 13,8 кв. метра жилплощади в Москве

УрБК, Челябинск, 13.06.2023. Житель Челябинска, продав свою квартиру, сможет приобрести 13,8 кв. метра жилплощади на вторичном рынке Москвы. В среднем по стране этот показатель составил 17,4 кв. метра, говорится в исследовании портала «Мир квартир».
При этом средняя цена квартир в Челябинске, согласно исследованию, составляет 4 млн 142 тыс. 378 руб.
Самые небольшие площади жилья на вторичном рынке Москвы после продажи своей квартиры смогут себе позволить жители Магнитогорска (11,2 кв. м.), Кургана (10,7 кв. м.) и Нижнего Тагила (8,6 кв. м.).
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