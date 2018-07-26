В Екатеринбурге 17 и 18 июня пройдет фестиваль Sandarina

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Екатеринбурге 17 и 18 июня с 12.00 до 21.00 будет открыт фестиваль Sandarina в МЕГА Парке. Посетить мероприятие могут все желающие, вход свободный, сообщают его организаторы.
«Наш слоган в этом сезоне — лето, кудри, любовь. Мы соскучились по детскому ощущению свободы и легкости под открытым небом. Когда все друзья рядом, вы танцуете без оглядки на окружающих, а вечером слушаете любимую группу. И в голове пульсирует только одна мысль: сегодня — лето, завтра — лето, послезавтра — тоже лето!» — рассказала идеолог фестиваля Екатерина Шихова.
Весь парк на время фестиваля будет разделен на несколько тематических зон: дизайн-маркет, лекторий, музыка, книжно-зеленый своп, детская, игровая, гастромаркет, площадки для отдыха и фотоспоты.
Подробная и актуальная программа мероприятия — в группе во «ВКонтакте».
Добавим, что этим летом в Екатеринбурге пройдет второй фестиваль Sandarina — он состоится в июле в ЦПКиО им. В.В. Маяковского.
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