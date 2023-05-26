Екатерина Шихова: Люди хотят праздника

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила основатель ивент-агентства «ТимДрим» Екатерина Шихова.



— Екатерина, последние годы были очень непростыми для ивент-индустрии. Сначала эпидемия ковида на два года фактически поставила крест на массовых мероприятиях, потом запрет западных социальных сетей ударил по онлайн-сегменту. Как вы чувствуете себя сейчас?



— Сейчас на рынке организации событий настоящий бум. Мы видим, что у людей есть неудовлетворенная жажда жизни, действий, праздника. Люди хотят ярких, интересных мероприятий. К тому же в Екатеринбурге все это накладывается на 300-летие города. В результате этим летом у нас запланировано совершенно невероятное количество событийных мероприятий. Иногда нам кажется, что их будет больше, чем город и его жители смогу переварить.



На каждые летние выходные запланировано несколько мероприятий. Конкуренция между проектами громадная. Мы смотрим на собственный календарь мероприятий и не всегда понимаем, как мы все это успеем сделать. Но успевать надо. И мы уверены, что если лето обойдется без глобальных катаклизмов, то мы все свои планы выполним.



— Расскажите, что же вы запланировали на это лето?



— Этим летом мы запланировали проведение сразу двух наших традиционных фестивалей «Сандарина маркет», и это в два раза больше, чем обычно. Мы осмотрели рынок и увидели, что дизайнеров вокруг очень много, и всем есть что предложить людям. Буквально за несколько дней мы набрали больше 300 заявок на участие и поняли, что надо дать дизайнерам такую возможность.



Тем более что «Сандарина» всегда была фестивалем, который давал возможность для яркого старта новым молодым концепциям. Так, международный ювелирный бренд Avgvst Наташи Брянцевой начинал на нашем фестивале, мы дали дорогу в жизнь Moonswoon Ольги Лакшиной, дождевикам «Шью», многим другим интересным местным проектам. Многие известные имена начинались с нас, и сейчас мы готовы дать площадку новым молодым талантам.



Первая «Сандарина» пройдет 17-18 июня на территории МЕГА Парка, вторая состоится 29-30 июля в парке имени Маяковского. Хедлайнерами первой «Сандарины» станут группа «Помпея» и DJ D’Maselle, после мероприятия ожидается ночное афтепати. Над музыкальным сопровождением второй мы работаем. Пока не буду раскрывать секретов, но это точно будет круто.



Именно на второй летней «Сандарине» мы попытаемся отработать новую концепцию полиформатного фестиваля: у нас будет не только традиционная ярмарка, но и широкий набор других активностей, чтобы интересно было и детям, и мужчинам, и молодежи. Будут танцевальные зоны, зоны отдыха, много ярких, интересных концепций.



— Будете ли в этом году делать кулинарный фестиваль?



— В коллаборации с отраслевым фестивалем рестораторов «Гастрит» и его идеологом Дмитрием Левицким мы планируем провести в Екатеринбурге фестиваль «Есть!». Здесь мы выступим в роли соорганизаторов. Само мероприятие планируем на Плотинке на 2 и 3 сентября.



Этим проектом занимается наше внутреннее направление «Гастробайтеры», на которое в нашей компании возложены задачи по сопровождению ресторанного бизнеса. Именно «Гастробайтеры» сделали ESTORY, сейчас работают над созданием фудмаркета в «Пассаже», с ресторанами Le Burg, «Хаш», другими нашими кулинарными проектами.



— Вы запускаете новый большой разговорный проект?



— Мы запустили новый проект — актуальный лекторий «Чеснок». Мы его так назвали, чтобы сохранить уральскую аутентичность, обыгрывая выражение «разговор по чесноку» — честно, по-уральски, без второго дна. Основа нашего позиционирования — честные разговоры на темы, интересные горожанам, по принципу «о чем вы говорите на кухне — мы говорим на сцене». Люди с разными взглядами и разным опытом делятся своими жизненными историями или представлениями.



При этом наш лекторий самого широкого профиля. Он не тематический — в этой нише и без нас очень много интересных и актуальных проектов. Мы же хотим взять широтой тем, выйти на максимально большую и разнообразную аудиторию. И потому готовы говорить на любые темы.



Первая лекция у нас была посвящена креативному предпринимательству. На нее мы очень быстро смогли пригласить людей. При комфортной вместимости зала в 50 человек на мероприятие записались 150. В планах у нас обсуждать нейросети, индустрию красоты, трансформацию музыки, современной урбанистики. Везде готовы найти топовых спикеров, привозить интересных людей из других городов.



Проект сделан на грант Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, разворачивается на площадке креативного кластера «Домна» по четвергам. Самим нам он очень нравится, с «Чесноком» мы отдыхаем душой.



— У вас в агентстве произошел ребрендинг?



— Долгие годы мы работали как ивент-агентство «ДримТим», но сейчас мы очень плавно, мягко и аккуратно входим в ребрендинг. Скажем честно, старое название было, мягко говоря, не очень оригинальным. Но и выдумывать что-то кардинально новое нам не хотелось. Поэтому решили переименоваться в «ТимДрим», сменить акцент с мечты на людей. Даже на двери офиса у нас теперь написано «дело в людях».



Так как мы больше 10 лет были «ДримТим», мы сами привыкли к этому словосочетанию и зачастую сами говорим по-старому, но стараемся исправляться. Но во все новые визуальные и содержательные концепции мы входим с новым названием. Одновременно отказываемся от написания латиницей, будем писать по-русски.



Фото: Александр Осипов