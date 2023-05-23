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Доходы бюджета Екатеринбурга на 2023 год вырастут на 1,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили проект о внесении изменений в городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Корректировки связаны с принятием областного закона о бюджете на 2023 год и нормативных актов правительства Свердловской области, касающихся расходных обязательств в части трансферов для муниципальных образований.

По проекту доходная часть бюджета Екатеринбурга в 2023 году вырастет на 1,8 млрд руб., до 66 млрд руб. При этом он сохранит социальную направленность.

Бюджетные инвестиции в сфере образования вырастут на 30,7%. Они предназначены для реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях». Также вырастут расходы на организацию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей. По программе «Развитие культуры и искусства» предусматривается дополнительное финансирование работы музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры.

В 1,4 раза вырастет содержание городских программ «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности» и «Доступное жилье молодым семьям». Увеличатся субсидии из вышестоящих бюджетов на строительство объектов социальной сферы, автомобильных дорог, формирование городской среды и другое.

На 2024 год доходная часть бюджета будет увеличена на 3,4%, на 2025 — на 6%. Расходная — на 3,3% и 5,8% соответственно.

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