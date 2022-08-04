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УБРиР предложил бизнесу банковскую экспресс-гарантию на сумму до 50 млн рублей без залога

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 1 июня предложил клиентам экспресс-гарантии для субъектов малого и среднего бизнеса на сумму до 50 млн руб. без залога. Такая услуга будет востребована у тех, кто работает в соответствии с требованиями законов РФ 44-ФЗ, 223-ФЗ или 615-ПП. Решение по заявке клиента принимается за один рабочий день, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Так, подобные банковские гарантии используются для обеспечения заявок в конкурсах по закупкам товаров, работ, услуг и исполнения обязательств по контрактам, в том числе по договорам о проведении капитального ремонта.

Воспользоваться экспресс-гарантиями может малый и средний бизнес, годовой объем выручки которого не превышает 2 млрд руб. без учета НДС и срок фактической деятельности составляет не менее 12 месяцев. Кроме того, требуется положительный опыт выполнения контрактов клиентом.

«Гарантия от банка — один из востребованных инструментов для бизнеса, работающего в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ или 615-ПП. С помощью такой услуги предприниматели могут расширить рынки сбыта и освоить новые направления работы. С экспресс-гарантиями, для которых не требуется залог, это можно сделать более оперативно. Вопрос надежности банка не менее важен. УБРиР готов выступить партнером, на которого можно положиться, чтобы достичь высоких результатов в бизнесе», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

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