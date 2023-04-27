Екатеринбургская ярмарка выходного дня завоевала первое место на конкурсе «Торговля России 2023»

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Екатеринбургская ярмарка выходного дня, которая проходит на площади 1905 года по выходным, завоевала первое место на конкурсе Минпромторга РФ «Торговля России 2023». Победителей выбирали в 11 номинациях из 1,5 тыс. поданных заявок от проектов отечественной торговли.



Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, награждение прошло в Москве на международном форуме бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла».



«Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, которая уже восьмой год проходит на площади 1905 года в Екатеринбурге, — уникальная торговая площадка, на которой свою продукцию представляют, как крупные известные производители, так и небольшие фермерские хозяйства Свердловской области и соседних регионов», — говорится в сообщении.