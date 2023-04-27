УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:41

Екатеринбургская ярмарка выходного дня завоевала первое место на конкурсе «Торговля России 2023»

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Екатеринбургская ярмарка выходного дня, которая проходит на площади 1905 года по выходным, завоевала первое место на конкурсе Минпромторга РФ «Торговля России 2023». Победителей выбирали в 11 номинациях из 1,5 тыс. поданных заявок от проектов отечественной торговли.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, награждение прошло в Москве на международном форуме бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла».

«Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, которая уже восьмой год проходит на площади 1905 года в Екатеринбурге, — уникальная торговая площадка, на которой свою продукцию представляют, как крупные известные производители, так и небольшие фермерские хозяйства Свердловской области и соседних регионов», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.04.2023 В Екатеринбурге из-за ярмарки выходного дня будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Екатеринбурге в связи с проведением ярмарки выходного дня 29 и 30 апреля будет ...

16.03.2023 В Екатеринбурге из-за ярмарки выходного дня 18 и 19 марта будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В Екатеринбурге в связи с проведением ярмарки выходного дня 18 и 19 марта будет закрыта ...

09.11.2022 В Екатеринбурге в выходные будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге в связи с проведением последней в этом сезоне ярмарки выходного дня 12 ...

31.08.2022 В Екатеринбурге из-за ярмарки выходного дня 3 и 4 сентября будет закрыта парковка на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта с 00.00 субботы, 3 ...

16.06.2022 В Екатеринбурге из-за ярмарки выходного дня 18 и 19 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта с 00.00 субботы, 18 июня, ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Июнь 2023 (69)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18