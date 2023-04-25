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«Атомстройкомплекс» принял участие в организации социально-коммуникативного центра для детей в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге открылся социально-коммуникативный центр для детей с особенностями развития. Инициаторами проекта стали родители детей, реализовать проект помогла компания «Атомстройкомплекс», сообщает пресс-служба девелопера.

В социально-коммуникативном центре «Эврика» смогут заниматься дети дошкольного и школьного возраста, в том числе с особенностями развития. Создатели центра сформировали оптимальную программу развития для детей и готовы делиться личным опытом и наработками с другими родителями.

Занятия ведут высококвалифицированные психолог и логопед, дети занимаются ЛФК, арт-терапией, сенсорной интеграцией, проходят курсы подготовки к школе, учатся выполнять домашние задания. В дальнейшем они смогут посещать центр в качестве продленки после школы.

По словам психолога центра «Эврика», если для обычных детей пропуски занятий не так критичны, то для ребят с особенностями развития длительные перерывы в занятиях оборачиваются откатом и утратой приобретенных навыков. Возможность посещать развивающие занятия и компетентных специалистов в шаговой доступности от дома будет серьезным подспорьем для родителей.

«Мы мечтали открыть свой центр в Краснолесье, но в новом светлом помещении, которое смогли бы подготовить целиком под наши нужды. В результате, выбрали просторное помещение в новом жилом доме на улице Краснолесья № 54/2 и начали своими силами потихоньку делать ремонт. О нашей инициативе узнал застройщик, и оказал существенную помощь с отделкой. Мы благодарны специалистам строительной компании «Атомстройкомплекс» за отзывчивость. И нам, и нашим ученикам очень нравится локация, особенно то, что вокруг много зелени, в шаговой доступности лесопарк», — рассказала исполнительный директор центра «Эврика» Анна Фадеева.

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