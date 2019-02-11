На Среднем Урале ввели ограничения из-за заболеваемости корью

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области в срок до 1 августа 2023 года проведут подчищающую иммунизацию среди жителей региона, не болевших корью или не имеющих документально подтвержденной информации о наличии прививок от кори или иммунитета к этой инфекции. В Екатеринбурге эти мероприятия будут проведены в срок до 1 июля 2023 года, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.



Постановление «О введении ограничительных мероприятий на территории Свердловской области, проведении профилактических прививок против кори по эпидемическим показаниям» подписала заместитель главного государственного санитарного врача по Свердловской области Анжелика Пономарева



Согласно документу, территория Свердловской области считается неблагополучной по заболеваемости корью. С начала года в регионе лабораторно подтверждено 119 случаев этого заболевания.



Кроме того, со 2 июня 2023 года в регионе вводятся ограничительные мероприятия в отношении не защищенных против кори граждан.