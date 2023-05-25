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Сегодня, 17:00

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,41%

УрБК, Москва, 01.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,91 руб., евро — 86,80 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,23%, европейской — на 0,41%.

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