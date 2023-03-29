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Сегодня, 17:01

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,28%

УрБК, Москва, 26.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,95 руб., евро — 86,06 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,26%, европейской — вырос на 0,28%.

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