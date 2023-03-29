Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,28%

УрБК, Москва, 26.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,95 руб., евро — 86,06 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,26%, европейской — вырос на 0,28%.

Материалы по теме

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,08%

УрБК, Москва, 29.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,08 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,16%

УрБК, Москва, 21.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,81 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,56%

УрБК, Москва, 06.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,43 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%

УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,96%

УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — ...