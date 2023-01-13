Российский биржевой товарный рынок вырос на 4%

УрБК, Москва, 26.05.2023. Объем биржевых торгов товарами по итогам 2022 года вырос на 4% и составил 1,5 трлн руб. Общее число активных участников торгов и их клиентов увеличилось на 46%, сообщается в Telegram-каналах Банка России.
На организованном товарном рынке доминирующее положение сохраняет сегмент нефтепродуктов — 92% от общего объема. Сумма торгов превысила 1,4 трлн руб. Следом идет рынок сельхозпродукции, где объем биржевых сделок вырос в пять раз, до 71,4 млрд руб.
На рынке стройматериалов через биржу продано более 4 млн кубометров древесины на сумму 5,9 млрд руб. Сделки с природным газом сократились на 15% — до 21,9 млрд руб.
У участников рынка сохраняется спрос на сервисы электронных торговых площадок. С их помощью можно искать новых контрагентов, а также проводить сделки купли-продажи сырья и готовой продукции. Общий объем коммерческих тендеров в 2022 году составил 9,8 трлн руб.
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