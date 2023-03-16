«Авито Авто»: Спрос на новые автомобили в России в мае вырос на 57%

УрБК, Москва, 26.05.2023. С 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили в России на «Авито Авто» вырос на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число объявлений о продаже новых машин увеличилось на 22%.
Согласно исследованию сервиса, средняя цена нового автомобиля за указанный период составила 2,92 млн руб.
Самыми востребованными брендами новых автомобилей в мае стали «ВАЗ» (LADA), Haval, Kia, Chery и Geely.
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