В Екатеринбурге 25 мая закроется на реконструкцию парк Энгельса в Октябрьском районе

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Екатеринбурге 25 мая 2023 года закроется на реконструкцию парк Энгельса, расположенный в Октябрьском районе. Работы будут выполнены за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба горадминистрации. В рамках благоустройства здесь будет оборудована детская площадка, пешеходные дорожки, смонтировано освещение и система ливневой канализации. Кроме того, специалисты уберут 20 старых деревьев и высадят около 1 тыс. новых растений.

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