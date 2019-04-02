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Вчера, 10:23

Более 65% российских малых и средних банков могут закрыться в течение десяти лет

УрБК, Москва, 23.05.2023. В ближайшие десять лет большая часть малых и средних банков могут закрыться из-за усиления конкуренции со стороны крупных организаций. С таким прогнозом выступила консалтинговая компания «Яков и Партнеры».

«В текущих условиях средние и малые банки могут столкнуться с серьезными проблемами. Учитывая наши оценки, опыт прошлых кризисов и нынешнюю ситуацию, можно ожидать, что в следующие 10 лет от 65% до 80% малых и средних банков исчезнут», — цитирует «Прайм» отчет компании.

Усилению позиций крупнейших банков будут способствовать внедрение цифровых технологий и повышение качества обслуживания. В итоге они начнут расширять региональное присутствие и «выдавливать» более мелкие организации. Это приведет к поглощению малых и средних банков или их уходу с рынка.

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