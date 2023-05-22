В сфере малого и среднего бизнеса работают 2,3 млн жителей УрФО

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) в сфере малого и среднего предпринимательства трудоустроены 2,3 млн человек. Это на 11% больше, чем годом ранее. Число самозанятых выросло более чем на 50% — до 540 тыс. Об этом сообщается на сайте полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.
«Сегодня у бизнеса есть сложности с поставками, произошел рост стоимости логистики, начался пересмотр проектов, анализ спроса и предложения. Есть вероятность того, что бизнес возьмет паузу в инвестиционных решениях. Именно поэтому власть должна стимулировать бизнес к инвестициям — за счет предоставления бюджетных средств, льготных условий кредитования, путем формирования благоприятного климата», — сообщил В. Якушев.
Он напомнил, что в 2022 году правительство РФ увеличило квоту на закупки у предприятий малого и среднего (МСП) бизнеса с 20% до 25%. В УрФО объем закупок самых крупных заказчиков у МСП-поставщиков обновил рекорд — 347 млрд руб. Это почти на 60% больше, чем в 2021 году.
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