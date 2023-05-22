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22.05.2023

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,43%

УрБК, Москва, 22.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,02 руб., евро — 86,52 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,03%, европейской — снизился на 0,43%.

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