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19.05.2023

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,19%

УрБК, Москва, 19.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,07 руб., евро — 86,48 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,19%, европейской — на 0,13%.

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