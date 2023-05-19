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19.05.2023

Свердловское УФАС оштрафовало банк «Открытие» на 350 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Свердловское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало на 350 тыс. руб. банк «Открытие». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До этого в УФАС обратился житель Екатеринбурга, рассказавший о приходящих ему SMS с предложением взять кредит. При этом банк говорил только о выгодных условиях кредита: сумма до 996 тыс. руб., 5,5% годовых. В SMS были указаны телефон и сайт.

В УФАС отмечают, что указание неполных сведений о кредитном продукте может исказить суть рекламируемой банковской услуги и ввести в заблуждение потенциальных потребителей. В сообщениях отсутствует информация о сроках займа и дополнительных расходах по страхованию рисков, в том числе жизни, здоровья потенциального заемщика.

В банке считали, что указания в SMS ссылок на сайт с этими данными достаточно. Но УФАС заключила, что эти сведения должны содержаться в тексте сообщений, а не предоставляться при выполнении дополнительных действий. В итоге в отношении организации было возбуждено дело об административном нарушении и наложен штраф, который уже выплачен. В ведомстве отмечают, что банк «Открытие» ранее привлекался к ответственности за нарушение закона о рекламе. Банк штрафовали на 300 тыс. руб., 150 тыс. руб. и 100 тыс. руб.

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