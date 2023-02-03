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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 328 млн рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 328 млн руб. на завершение строительства школ в Серове и Косулино. Соответствующие корректировки внесены в госпрограмму в сфере строительства и распределения субсидий муниципалитетам, сообщает департамент информационной политики региона.

Принятые изменения направлены на достижение целей национального проекта «Жилье и городская среда» по увеличению объемов жилищного строительства. Развитие социальной и транспортной инфраструктуры должно способствовать повышению комфорта и привлекательности городских районов.

«Объем финансирования госпрограммы в сфере строительства в 2023 году увеличивается на 328 млн рублей за счет субсидии из федерального бюджета на строительство школ», — рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

На завершение работ в школе в селе Косулино пойдет 128 млн руб. Учреждение на 500 мест будет введено в эксплуатацию в III квартале 2023 года.

Также 215 млн руб. выделено на финальный этап строительства школы в Серове. Она будет сдана в IV квартале текущего года и сможет принять 1 тыс. 275 учеников.

Помимо этого, правительство региона внесло в госпрограмму три объекта транспортной инфраструктуры, строительство которых начнется в Академическом районе Екатеринбурга. В рамках программы стимулирования жилищного строительства «Стимул» будут строиться участки улиц Академика Парина и Академика Ландау. Напомним, программа стимулирования жилищного строительства позволяет застройщикам планомерно наращивать объемы вводимого жилья, а людям — заезжать в район, где сформирована инфраструктура для комфортной жизни.

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