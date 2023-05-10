Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 106,5 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 15 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 106 тыс. 576 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За неделю этот показатель не изменился, а за месяц вырос на 0,2%.
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. По состоянию на 15 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...10.05.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 106,3 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 1 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 106 тыс. 333 ...10.05.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 106,3 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. По состоянию на 1 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...27.01.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 103,8 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 23 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 103 тыс. ...27.01.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 103,8 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. По состоянию на 23 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...