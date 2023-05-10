Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 106,5 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 15 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 106 тыс. 576 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель не изменился, а за месяц вырос на 0,2%.