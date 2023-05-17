«Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2023 года составила 102 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 7%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Помимо этого, средняя цена квартир на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в апреле 2023 года составила 4,9 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%.
Согласно исследованию, сильнее всего за год стоимость жилья выросла в Челябинске (на 19%), Кирове (на 18%), Москве (на 13%) и Волгограде (на 12%). Снизилась — в Калининграде (на 20%), Санкт-Петербурге и Севастополе (на 12% в обоих), а также в Казани (на 8%) и Сочи (на 7%).
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