«Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2023 года составила 102 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 7%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Помимо этого, средняя цена квартир на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в апреле 2023 года составила 4,9 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%.



Согласно исследованию, сильнее всего за год стоимость жилья выросла в Челябинске (на 19%), Кирове (на 18%), Москве (на 13%) и Волгограде (на 12%). Снизилась — в Калининграде (на 20%), Санкт-Петербурге и Севастополе (на 12% в обоих), а также в Казани (на 8%) и Сочи (на 7%).