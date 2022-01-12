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Вчера, 12:43

Число торговых объектов в Екатеринбурге за год увеличилось на 106 единиц

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. За 2022 год общее число торговых объектов в Екатеринбурге выросло на 107 единиц, до 5 тыс. 337. В городе насчитывается 5 тыс. продовольственных и непродовольственных магазинов, 44 торговых центра и 62 торговых комплекса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В торговых центрах освободившиеся после ухода зарубежных брендов площади заняли другие компании. Товарный ассортимент удалось сохранить благодаря расширению отечественного производства и развитию логистических поставок из Беларуси, Турции, Китая, Узбекистана, Индии и других стран.

Обеспеченность Екатеринбурга торговыми площадями составляет 1 тыс. 572 кв. м. на тысячу человек. Это больше, чем в других городах-миллионниках. Оборот розничной торговли в 2022 году составил 908 млрд руб.

Также в уральской столице расширяется сеть общепита. В 2022 году число объектов увеличилось на 62 единицы, до 2 тыс. 603. Количество мест в них выросло на 5 тыс. 084, до 170 тыс. 469.

«Для улучшения качества обслуживания большинство предприятий торговли и общественного питания ввели услугу доставки товара. Кроме того, сохранение инфраструктуры общепита осуществляется за счет оказания дополнительных услуг, разработки новых форм обслуживания», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Екатеринбурге действуют 66 предприятий пищевой промышленности: 12 крупных и 54 малых. Отгрузка собственной продукции за год составила примерно 65 млн руб.

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