Число торговых объектов в Екатеринбурге за год увеличилось на 106 единиц

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. За 2022 год общее число торговых объектов в Екатеринбурге выросло на 107 единиц, до 5 тыс. 337. В городе насчитывается 5 тыс. продовольственных и непродовольственных магазинов, 44 торговых центра и 62 торговых комплекса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В торговых центрах освободившиеся после ухода зарубежных брендов площади заняли другие компании. Товарный ассортимент удалось сохранить благодаря расширению отечественного производства и развитию логистических поставок из Беларуси, Турции, Китая, Узбекистана, Индии и других стран.
Обеспеченность Екатеринбурга торговыми площадями составляет 1 тыс. 572 кв. м. на тысячу человек. Это больше, чем в других городах-миллионниках. Оборот розничной торговли в 2022 году составил 908 млрд руб.
Также в уральской столице расширяется сеть общепита. В 2022 году число объектов увеличилось на 62 единицы, до 2 тыс. 603. Количество мест в них выросло на 5 тыс. 084, до 170 тыс. 469.
«Для улучшения качества обслуживания большинство предприятий торговли и общественного питания ввели услугу доставки товара. Кроме того, сохранение инфраструктуры общепита осуществляется за счет оказания дополнительных услуг, разработки новых форм обслуживания», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в Екатеринбурге действуют 66 предприятий пищевой промышленности: 12 крупных и 54 малых. Отгрузка собственной продукции за год составила примерно 65 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. Число торговых объектов в Екатеринбурге за девять месяцев 2021 года увеличилось на 108 ...26.07.2016 В Екатеринбурге за полгода построен 41 новый объект розничной торговли
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2016. За 6 месяцев 2016 года в Екатеринбурге за счет нового строительства введен в ...18.10.2013 В Екатеринбурге за 9 месяцев 2013 года количество предприятий розничной торговли выросло на 192 единицы
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2013. За 9 месяцев 2013 года в Екатеринбурге было открыто 410 предприятий розничной торговли ...25.01.2013 Оборот розничной торговли в Екатеринбурге в 2012 году превысил 600 млрд рублей
610 млрд руб. составил оборот розничной торговли в Екатеринбурге в 2012 году. Впервые в истории города преодолена ...25.01.2013 Оборот розничной торговли в Екатеринбурге в 2012 году составил 610 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2013. 610 млрд руб. составил оборот розничной торговли в Екатеринбурге в 2012 году. Впервые в ...