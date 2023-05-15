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15.05.2023

Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-марте вырос на 36%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-марте 2023 года составил 21,8 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 36,1%.

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