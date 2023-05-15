Контроль и анализ трафика

Важное значение в ведении любого бизнеса имеет анализ и классификация потребительских запросов. Компании тратят огромные суммы на разные маркетинговые исследования, определение нужд целевой аудитории и создание соответствующих продуктов. Внедрение deep packet inspection в России позволило существенно сократить расходы корпораций разного профиля и улучшить результаты подобных маркетинговых условий.
СКАТ DPI – это независимое программное обеспечение, успешно используемое в самых разных сферах. Программный продукт легко внедряется и настраивается на любом серверном оборудовании. Также следует отметить хорошее масштабирование системы контроля/анализа трафика.
Любое предприятие, торговая компания или провайдер Интернет-услуг может быстро и просто внедрить СКАТ DPI в свою цифровую инфраструктуру. Приобрести систему можно через онлайн-сервис VAS Experts. Среди основных преимуществ данного программного пакета следует выделить:
Программа позволяет анализировать трафик и выявить приоритетные направления. Это лицензионное телеком-решение, позволяющее выполнять свыше 15 разных функций.
Тестирование системы для желающих возможно абсолютно бесплатно, а расчет стоимости выполняется в индивидуальном порядке. При желании клиент может подписаться на годовое обновление ПО.
Доступна система в разных вариантах. Если заказчик выбирает пакет Complete, сможет обеспечить своей цифровой инфраструктуре надежную защиту от вредоносного ПО, хакерских атак и навязчивой рекламы. Все опции программного продукта приведены на официальном сайте продавца. Здесь же можно найти детальные характеристики каждого тарифного плана.
С помощью СКАТ DPI компании смогут выполнять глубокий анализ трафика, изучать разные приложения и ресурсы, расставлять приоритеты. Благодаря множеству функций, которыми оснащена система, пользователям предоставляются уникальные возможности по изучению поведенческих факторов клиентуры, определения основных нужд и требований. Все это делается систематизировано, информация классифицируется и предоставляется пользователям в режиме реального времени.
Провайдеры смогут контролировать и обрабатывать необходимую информацию для использования в технических или коммерческих целях. Устанавливается система на серверное оборудование любой марки и модификации без особых усилий.
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