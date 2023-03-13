Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-марте снизился на 8,8%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-марте 2023 года составил 947,4 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 8,8%.

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