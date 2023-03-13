Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-марте снизился на 8,8%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-марте 2023 года составил 947,4 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 8,8%.
Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-марте 2023 года составил 325,8 млрд руб. Об этом сообщает ...Вчера, 14:44 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-марте сократился на 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-марте 2023 года составил ...13.03.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе снизился на 10,5%
Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе 2023 года составил 295 млрд 698 млн руб. Об этом сообщает ...13.03.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе снизился на 10,5%
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе 2023 года составил 295 млрд 698 ...09.02.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-декабре 2022 года снизился на 13,2%
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 3 трлн ...