Курс доллара США с начала торгов снизился на 2,63%

УрБК, Москва, 10.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,13 руб., евро — 83,35 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 2,63%, европейской — на 2,11%.

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