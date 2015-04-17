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Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Строители вручили более 130 подарков, сообщает пресс-служба девелопера.

«Сохранение традиций, уважение старших поколений — это одна из ценностей нашей компании. Мы считаем своим долгом поддерживать ветеранов, и понимаем, как важно знать историю своей страны, уважать старших, помогать друг другу. Наша общая забота — выразить свою благодарность за великий подвиг», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Чтят в компании и рабочую историю: для пенсионеров-строителей в компании проводят экскурсии по современным объектам, поздравляют с профессиональными праздниками, дают возможность поделиться опытом с молодыми строителями.

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