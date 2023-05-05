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Вчера, 12:34

Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в мероприятиях ко Дню Победы

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Строители вручили подарки 150 участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла Орджоникидзевского и Октябрьского районов Екатеринбурга, сообщает пресс-служба девелопера.

Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в мероприятиях ко Дню Победы

Также сотрудники компании ежегодно принимают участие в торжественном возложении цветов к монументу «Седой Урал» на Площади Обороны.

«Атомстройкомплекс» — уральская компания, которая уже 29 лет сосредотачивает все свои профессиональные усилия в родном регионе. А развивать родной край можно, только зная его историю, сохраняя традиции предыдущих поколений, ощущая свою связь с теми, кто жил и работал здесь до тебя, Поэтому уважение старшего поколения, поддержка преемственности — одна из важнейших ценностей нашего коллектива», — подчеркнула директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в мероприятиях ко Дню Победы

Добавим, что ежегодно сотрудники компании рассказывают о своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в тематических выпусках корпоративного телевидения.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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