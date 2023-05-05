Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в мероприятиях ко Дню Победы

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и ...22.02.2023 Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в акции «День донора»
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Сотрудники «Атомстройкомплекса» приняли участие в акции «День донора». Почти 30 человек ...10.05.2016 Энергетики ФСК в Западной Сибири приняли участие в праздновании Дня Победы
УрБК, Москва, 10.05.2016. В день празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ...22.06.2015 Руководство Екатеринбурга возложило цветы на Широкореченском мемориале
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в день памяти и скорби, 22 июня, ...07.05.2015 В Екатеринбурге провели митинг в честь Дня Победы
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2015. На площади Обороны, что в Октябрьском районе Екатеринбурга, состоялся торжественный ...