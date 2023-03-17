Курс евро с начала торгов снизился на 2,06%

УрБК, Москва, 05.05.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,14 руб., евро — 84,65 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 1,19%, европейской — на 2,06%.

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