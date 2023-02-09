На ПНТЗ провели День безопасности труда

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) прошел День безопасности труда ТМК 2023. В рамках мероприятия комиссия оценила систему обеспечения безопасности сотрудников в производственных цехах предприятия, сообщает пресс-служба компании.
По словам специалистов, обходы цехов возглавил первый заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов. В ходе аудита комиссия дала рекомендации по устранению недочетов по четырем ключевым направлениям: «Пожарная безопасность», «Безопасность технологического процесса», «Складирование и перемещение грузов» и «Воздействие движущихся, вращающихся предметов и деталей». Также эксперты проверили готовность к безопасной эвакуации людей при пожаре, наличие знаков и указателей пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, техничность действий персонала, документацию и технику, и другие факторы, влияющие на безопасность на рабочих местах.
Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ
Кроме того, в преддверии Дня безопасности труда на ПНТЗ прошли корпоративные перекрестные аудиты с участием представителей других предприятий ТМК, которые позволили выявить точки роста в сфере охраны труда и промышленной безопасности, а также отметить лучшие практики для масштабирования.
К мероприятию приурочили конкурс профессионального мастерства по компетенции «Охрана труда и промышленная безопасность», в котором принял участие 21 сотрудник ПНТЗ, а также агитационную акцию, в ходе которой сотрудникам раздали более 7 тыс. карманных календарей с напоминанием о пяти шагах к безопасности.
«Главная задача таких мероприятий — вовлечение как можно большего числа сотрудников предприятия в решение вопросов, связанных с охраной труда, с обеспечением личной безопасности и безопасности своих коллег. Такие инициативы формируют у металлургов правильные модели поведения, когда каждый сотрудник ответственно относится к своему здоровью, знает об опасных факторах и их последствиях. В ходе Дня безопасности труда на ПНТЗ мы еще раз напомнили новотрубникам, что минимизация рисков, предотвращение нештатных ситуаций и профессиональных заболеваний, в том числе, во многом зависит от самих работников», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
Отмечается, что День безопасности труда на предприятиях ТМК проводится восьмой год подряд на всех производственных площадках компании.
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