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Сегодня, 12:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 8%

По состоянию на 24 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 106 тыс. 363 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель не изменился, за месяц — вырос на 0,9%.

В то же время по сравнению с аналогичным показателем прошлого года средняя цена выросла на 8%, с начала года — на 3,2%.

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