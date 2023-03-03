Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 8%

По состоянию на 24 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 106 тыс. 363 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель не изменился, за месяц — вырос на 0,9%.



В то же время по сравнению с аналогичным показателем прошлого года средняя цена выросла на 8%, с начала года — на 3,2%.