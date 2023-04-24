ЦБ изменит лимит на балансовую валютную позицию банков

УрБК, Москва, 24.04.2023. Банк России планирует изменить лимит на балансовую валютную позицию — новый показатель, который в будущем будет обязательным для банков. Изначально он был установлен на уровне 20%, но теперь смягчен до 50%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на регулятора.
Валютные позиции — это соотношение активов и пассивов в валюте, в случае равенства позиция считается закрытой, в случае несовпадения — открытой. Чтобы смягчить валютные риски, ЦБ установит ограничение валютных позиций. Предполагается, что новый инструмент поможет банкам лучше балансировать активы и привлеченные средства в каждой иностранной валюте.
Обновленная версия документа сейчас рассматривается Банком России, его издание запланировано на II полугодие 2023 года.
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