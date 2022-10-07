Cпрос на ИТ-специалистов в России за год вырос на 63%

За последний год спрос на ИТ-специалистов в России вырос на 63%. Сейчас на рынке размещено примерно 59 тыс. вакансий для таких сотрудников. Об этом рассказали в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщает «Прайм».



В TelecomDaily добавили, что такая ситуация возникла в связи с уходом из страны зарубежных компаний и переходом на отечественный софт. Высокий спрос будет сохраняться еще несколько лет, считают в компании.



В MForum Analytics отметили, что спрос на ИТ-специалистов растет во всем мире в связи с цифровизацией.