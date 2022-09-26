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Вчера, 15:24

Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В автопарке «Россети Урал» — «Екатеринбург» появилось три новых автомобиля: один марки «ГАЗель» и два — «УАЗ Патриот». Теперь в распоряжении сотрудников организации насчитывается 131 единица техники, сообщает пресс-служба энергетической компании.

«Обновление автопарка позволит более оперативно и качественно выполнять работы по повышению надежности электроснабжения наших потребителей. Кроме того, наличие новой техники улучшает условия труда сотрудников компании», — отметил главный инженер компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгений Мальцев.

Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург»

Он рассказал, что «ГАЗель» будет задействована для доставки бригад к месту проведения ремонтных работ. Автомобиль укомплектован всеми необходимыми для работы энергетиков средствами защиты, приборами для снятия характеристик с электрооборудования, а также слесарными и другими инструментами для выполнения различных видов технического обслуживания энергообъектов.

Машины «УАЗ Патриот» поступят в распоряжение оперативно-диспетчерской службы, специалисты которой осуществляют все виды переключений в электроустановках Екатеринбурга, занимаются локализацией технологических нарушений и восстановлением электроснабжения потребителей. В автомобилях имеются все необходимые приспособления для работы специалистов, в том числе защитные средства, радиостанции для ведения оперативных переговоров и диагностическое оборудование.

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